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لبنان | هذه المناطق التي سجلت أعلى الإصابات بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:18 مساءً - منذ ساعتين

تسجيل المزيد من إصابات في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2879 إصابة جديدة بكورونا و60 حالة وفاة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة حيث:

  • حلّت في المرتبة الأولى: برج البراجنة (قضاء بعبدا): 93 إصابة
  • في المرتبة الثانية الحدث (قضاء بعبدا): 70 إصابة.
  • وفي المرتبة الثالثة حارة حريك (قضاء بعبدا): 61 إصابة.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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