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لبنان | لبنان غير متروك

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 03:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

وزير الخارجية القطري في بيروت

كشفت معلومات صحفية أن زيارة وزير الخارجية القطري للبنان هي للتضامن والقول إن لبنان غير متروك، وأبدى استعداد بلاده للمساعدة في كل المجالات.

وأشارت المعلومات إلى أن وزير الخارجية القطري لا يحمل مبادرة محددة، بل أكد ضرورة الوصول إلى تأليف الحكومة لأنها باب للمساعدات.

يذكر أنه أكد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من بعبدا أن قطر دائماً على استعداد ليكون لها دور في تسهيل أي حوار، ونحن على ثقة بأن هناك قدرة لدى القوى السياسية على تغليب المصلحة الوطنية ونحن ندعم تشكيل حكومة.

وأوضح عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أن تشكيل الحكومة اللبنانية شأن داخلي وقطر تربطها علاقات جيدة مع جميع الأطراف. وتمنى على الأطراف اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت بما يتماشى مع مصلحة الشعب.

ولفت إلى أن جميع الدول التي نتواصل معها الآن تدعم تشكيل حكومة في لبنان. وقال: “لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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