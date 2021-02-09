لبنان | الفرزلي بعد لقائه الراعي: البلاد تعيش أزمة تكاد تكون وجودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:38 مساءً - منذ 6 دقائق

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في حضور جان عزيز.

وأكد الفرزلي بعد اللقاء، أن “الظروف شاءت في هذا اليوم بالذات أن تعيش البلاد هذه الأزمة التي تكاد تكون وجودية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذا لا يمنع من زيارة البطريرك لسؤال الخاطر ولمناقشة الأمور المطروحة في هذا الوطن وإصرار صاحب الغبطة أنه لا شيء يعلو مسألة تأليف حكومة تأخذ البلد الى سكة الخلاص وتعالج قضايا المواطنين الأساسية وكل المشاكل الاقتصادية والنقدية والسياسية والاجتماعية”.

أضاف: “البطريرك يعتقد أن كل المكونات في المجتمع اللبناني عندما تتألف الحكومة تكون قد وصلتها حقوقها، لان مسألة الأضرار المترتبة كعبء على هذه المكونات وشعب هذه المكونات والجماعات هو أكبر بكثير من الإدعاء بحماية هذه الطائفة أو تلك. المطلوب تأليف حكومة لكي يصار الى جمع اللبنانيين تحت علم لبنان وتحت إدارة الدولة اللبنانية وقيادة الدولة الواحدة”.