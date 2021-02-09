لبنان | بالجرم المشهود… توقيف مروجَي مخدرات في طبرجا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:38 مساءً - منذ 44 دقيقة

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 3-2-2021 وفي محلة طبرجا، وبعد عمليّة رصد وتعقّب دامت لمدّة شهر تقريباً، أوقفت قوّة من مفرزة البحث والتدخّل في وحدة الشرطة القضائيّة، بالجرم المشهود، كلّ من:

ا. س. (مواليد عام 1990، لبناني)

ن. ي. (مواليد عام 1974، سوري)

أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع كيا “بيكانتو”، وضبطت بحوزتهما كميّة من المواد المخدّرة المعدّة للترويج، وهي عبارة عن:

ما يفوق /1/ كلغ. من مادة الكوكايين مقسّمة في /114/ علبة بلاستيكية و/206/ أظرفة.

/8/ أظرفة تحتوي على مادة حشيشة الكيف زنتها حوالى /81/غ.

مبلغ /2،106،000/ ليرة لبنانية.

أُودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.