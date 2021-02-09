لبنان | الامن العام: معاودة استقبال معاملات المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:38 مساءً - منذ 51 دقيقة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها “ستعاود إستقبال وتسليم معاملات المواطنين في دائرة العلاقات العامة وأمانة السر العامة وفي الدوائرالإقليمية والمراكز التابعة لها كالمعتاد يوميا، على أن يتم التقيد بتدابير الوقاية اللازمة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتنظيم دخول المواطنين الى المراكز بما يتناسب مع هذه التدابير، إستنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.

كما يهم المديرية أن تشير الى أنها “ستسمح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين إعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية السادسة مساء من تاريخي 10 و17/2/2021 شرط حيازتهم على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجددا لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة”.