لبنان | وزير الخارجية القطرية: لتشكيل حكومة فوراً ولا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:38 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من بعبدا أن قطر دائماً على استعداد ليكون لها دور في تسهيل أي حوار، ونحن على ثقة بأن هناك قدرة لدى القوى السياسية على تغليب المصلحة الوطنية ونحن ندعم تشكيل حكومة.

وأوضح عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أن تشكيل الحكومة اللبنانية شأن داخلي وقطر تربطها علاقات جيدة مع جميع الأطراف. وتمنى على الأطراف اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت بما يتماشى مع مصلحة الشعب.

ولفت إلى أن جميع الدول التي نتواصل معها الآن تدعم تشكيل حكومة في لبنان. وقال: “لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة”.

وأضاف: “قطر ستستمر في دعمها للبنان”، والمساعدات التي قد تقدم من قطر ستكون على شكل برامج ومشاريع لإحداث فارق في اقتصاد الدولة وهذا الامر يتطلب حكومة مستقرة لكي تستطيع قطر التعاون معها.

ولفت إلى أن أي برنامج اقتصادي لدعم لبنان يتطلب وجود حكومة وحملنا رسالة سمو الأمير للرئيس عون وهي لحثّ الفرقاء على تغليب المصلحة الوطنية من أجل تشكيل حكومة وعندما يتمّ تشكيلها قطر مستعدة لدرس الخيارات كافة للمساعدة.

وكشف أن هذه المرحلة حساسة بالنسبة للبنان ويجب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن ولا علاقة لزيارتي بالمبادرة الفرنسية ولو كان الحريري في لبنان لكنّا التقيناه ونتطلّع للقائه.