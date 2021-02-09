لبنان | طقس غائم مع انخفاض بالحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 43 ثانية

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2021 11:57 صباحًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع. معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و 19 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة.

يوم غد الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة أحيانا خاصة شمال البلاد، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي ومحدود بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا خاصة في الجنوب.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من فترة الظهيرة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 22 درجة، في الداخل من 8 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 25كلم/س

– الانقشاع: جيد إلى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 50%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06.27.

– ساعة غروب الشمس: 17.18.