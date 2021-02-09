لبنان | رئاسة الجمهورية: ما يسمى بـ”تنازلات” هو حقوق دستورية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارات “تنازلات” ينبغي أن يقدمها الرئيس ميشال عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة.

وقال في بين عبر “تويتر”، “الصحيح ان ما يسمى بـ “تنازلات” هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها”.

وذكر المكتب الإعلامي بأن استمرار البعض في الادعاء عن مطالبة الرئيس عون بــ “الثلث المعطل”، على رغم النفي المتكرر لذلك، يدلّ على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء الى حجج غير واقعية ومختلقة على قاعدة “عنزة ولو طارت”.