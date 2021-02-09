لبنان | متعاقدو التعليم الرسمي: لا تراجع عن الاضراب المفتوح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

صدر عن اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي البيان الآتي:

“تؤكد رئيسة اللجنة الاستاذة نسرين شاهين ان لا تراجع عن الاضراب المفتوح قبل اصدار وزير التربية قرارا رسميا باحتساب كامل العقود للاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم.

وتضيف، اربعة اعتصامات اليوم، في الهرمل، بعلبك، عرسال، صور، تحضيرا لاعتصام يوم الخميس ١١ شباط ٢٠٢١ الساعة ١٠ صباحا امام وزارة التربية”.