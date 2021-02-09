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لبنان | متعاقدو التعليم الرسمي: لا تراجع عن الاضراب المفتوح

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن

صدر عن اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي البيان الآتي:

“تؤكد رئيسة اللجنة الاستاذة نسرين شاهين ان لا تراجع عن الاضراب المفتوح قبل اصدار وزير التربية قرارا رسميا باحتساب كامل العقود للاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم.
وتضيف، اربعة اعتصامات اليوم، في الهرمل، بعلبك، عرسال، صور، تحضيرا لاعتصام يوم الخميس ١١ شباط ٢٠٢١ الساعة ١٠ صباحا امام وزارة التربية”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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