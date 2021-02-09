لبنان | عراجي: تراخٍ بتطبيق التدابير في أول أيّام فتح البلاد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي انه في حال تم تطبيق الإجراءات ستنخفض أعداد الإصابات، لكن ما ظهر بالأمس هو تراخٍ بتطبيق التدابير في أول أيّام فتح البلاد.

واضاف لـ”صوت لبنان”، “اللقاح هو العلاج الناجح والفعّال ضد فيروس كورونا، وهو السبيل الوحيد للوصول إلى برّ الأمان لكل البشرية”.

واشار إلى ان هناك هناك منصّة إعلامية أطلقتها وزارة الإعلام ستهدف إلى توعية الناس على أهمّية التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية عبر تطعيم حوالي 85% من السكان.