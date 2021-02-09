لبنان | إشتباكات بين الجيش وعصابة لسرقة السيارات في أكروم – عكار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

اندلعت اشتباكات مساء اليوم، بين عناصر من الجيش وعصابة سرقة سيارات في منطقة أكروم – عكّار.

وفي التفاصيل، فإنّ العصابة حاولت تهريب سيارة إلى داخل الأراضي السورية عبر المعابر الغير شرعية في منطقة اكروم الفاصلة بين الحدود اللبنانية السورية، وفي تلك الأثناء وقعت اشتباكات مُسلّحة بين الجيش وعناصر العصابة.

وبحسب المعلومات، فقد حضرت دورية مؤللة من الجيش إلى المنطقة وضربت طوقاً أمنياً، وأشارت المصادر إلى أن العناصر العسكرية تمكنت من مصادرة السيارة التي جرت محاولة تهريبها.