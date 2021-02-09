لبنان | يمق التقى وفودا متضامنة من المجلس الشرعي وخطباء نهر البارد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:11 صباحاً - استقبل رئيس بلدية طرابلس د. رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى عن طرابلس والشّمال، ضم الشيخ فايز سيف، د. بلال بركة، أسامة طراد ود. ربيع دندشي، في حضور نائب رئيس البلدية خالد الولي وعضو المجلس البلدي جميل جبلاوي.

واستنكر الوفد “أعمال الشغب التي وقعت في طرابلس واحراق مبنى بلديتها”.

وأكد الوفد “ان من يحمل المطالب المحقة الداعية لرفع الإهمال والحرمان عن كاهل طرابلس واهلها، لا يقوم بإحراق بلدية طرابلس الاثرية، بخاصة وان رئيسها… وأعضاء المجلس البلدي كانوا الى جانب هذه المطالب ويتقدمون الصفوف في الكثير من التحركات”.

ودعا الوفد الى “ضرورة تلبية مطالب الناس المحقة والمشروعة التي وصلت الى رغيف الفقير والى الطبابة وكل النواحي الحياتية والمعيشية”.

وطالب الوفد بـ “ضرورة ان تأخذ العدالة مسارها في معاقبة من قاموا بهذا الاجرام الهمجي بل يجب ان يتعداه وصولا الى المحرضين والمتربصين بالمدينه وناسها الشرور”.

ولفت الوفد الى انه:”يضع امكاناته وامكانات زملائهم في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في تصرف البلدية ورئيسها لتعود الى ما كانت عليه والى تقديم الخدمات لأهلنا في طرابلس”.

هيئة الدعاة والأئمة والخطباء

والتقى يمق وفدا من هيئة الدعاة والأئمة والخطباء في مخيم نهر البارد، ضم الأمين العام لهيئة علماء فلسطين الشيخ محمد الحاج، الشيخ د. محمد عبدالغني، الشيخ د. محمود ابو شقير، الشيخ هيثم السعيد والشيخ وسام ابو ناضر.

واكد الوفد ان زيارتهم هي “زيارة تضامن مع أهلنا في طرابلس ومع الرئيس يمق استنكارا لما تعرضت له البلدية من عمل همجي، ولتأكيد أهمية العلاقة الإخوة اللبنانية الفلسطينية، ولتفعيل العمل المشترك بين اهلنا في طرابلس وشعبنا في المدينة ومخيمات الشمال الذين تجمعهم روابط العروبة والدين، إضافة الى المعاناة المشتركة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية على أكثر من صعيد”.

جمعية سنابل الأمل

وكان استقبل يمق وفدا من “الهيئة الإدارية لجمعية سنابل الأمل”، ضم رئيسها د. هلال السيد، العضو الفخري عفيف نسيم، مسؤول القسم الديني الشيخ محمود الشيخ، العضو الفخري سمير زريقة، مسؤول قسم الإعلام المرئي والمسموع ميشال دمعة ورئيس قسم الإعلام فتحي المصري.

وشدد الوفد على “رفض اعمال الشغب والتخريب والوقوف الى جانب البلدية في محنتها والى جانب المطالب المحقة للناس”.

يمق

وجدد يمق من جهته، تأكيده امام الوفود المتضامنية، “أهمية التكاتف والتعاون والتنسيق للخروج من هذه المحنة التي يتخبط فيها الشعب اللبناني، جراء التردي الاقتصادي والمعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والاجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا”.

ولفت الى ان “البلدية عاودت عملها في شكل تدريجي لتقديم الخدمات للمواطنين، بالتزامن مع بدء العمل بالدراسات الهندسية بالتعاون مع مهندسين جامعيين لإطلاق ورشة البناء والترميم والتأهيل لإعادة القصر البلدي الى مكانته الاثرية العثمانية كما كان في سابق عهده”.