لبنان | تحذير إسرائيلي.. نصر الله يعلم أن مخابئ صواريخه ستعرض اللبنانيين للخطر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبنان بدفع ثمن باهظ بسبب بناء حزب الله مخابئ ذخيرة وصواريخ داخل تجمعات سكنية، وفق قوله.

وقال غانتس، في كلمة لغانتس خلال مشاركته في حفل إحياء ذكرى قتلى “كارثة المروحيات” وفق ما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية، “بعد ثلاث سنوات ونصف من الكارثة، غادرنا لبنان بعد أن تخضبت أرضه بدماء شهدائنا”، على حد تعبيره.

وتابع: “منذ ذلك الحين أوضحنا مرارا وتكرارا أننا لن نسمح لحزب الله والإيرانيين بتحويل لبنان إلى دولة إرهاب”.

ومضى غانتس بقوله “حتى اليوم، يعمل الجيش الإسرائيلي وسيواصل العمل على خط الحدود وما وراءه”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن “جيش بلاده لن يتردد في استهداف ما وصفه بالتمركز الإيراني قرب الحدود الإسرائيلية”.

وأضاف “يعلم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله جيدا، أن قراره بناء مخابئ الذخيرة والصواريخ، وتطوير قدرات التنظيم، يعرضه للخطر كما يعرض مواطنو لبنان للخطر”.