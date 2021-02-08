لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: 54 حالة حرجة بكورونا ولا وفيات

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 638 فحصا.
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 الذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 638 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 21
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 5
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 939 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 54
– حالات وفاة: 0.