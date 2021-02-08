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لبنان | هذه المناطق الثلاث سجلت أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين
كورونا-لبنان

-لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الإثنين، عن تسجيل 2063 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة وفاة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة.

  • – حلّت في المرتبة الأولى: صور (قضاء صور): 74 إصابة،
  • في المرتبة الثانية بعبدا (قضاء بعبدا) : 66 إصابة
  • في المرتبة الثالثة برج البراجنة (قضاء بعبدا): 55 إصابة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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