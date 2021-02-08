لبنان | الأحرار: مبادرة الراعي تنقذ لبنان حاضرا ومستقبلا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

‎توقف حزب الوطنيين الأحرار في بيان، عند ” المواقف الوطنية والمسؤولة التي أطلقها غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والتي إن دلت على شيء، فهي تدل على قلق وخوف على مصير الكيان اللبناني تاريخا، حاضرا ومستقبلا”.

أضاف:” لقد وضع غبطته خارطة طريق لمبادئنا ولمواقفنا الثابتة ومبادراتنا السابقة، والتي قمنا بها مع المجموعات السيادية، ولكن بقيت يتيمة حتى اللحظة”.

وختم:”أما اليوم، وفي ظل التخبط الذي تمر به السلطة الغاشمة ، نضع أنفسنا بتصرف غبطته، متمنين على كل السياديين مواكبة هذا الإقتراح في اللجوء إلى الأمم المتحدة، لأن من يسمون أنفسهم مسؤولين هم بالفعل غائبون وفاقدون للصلاحية”.