لبنان | تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية لغاية هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2021 8:03 مساءً

صدر عن وزارة الدفاع الوطني قرارٌ يقضي بتعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي جميع الدوائر المرتبطة بها، لغاية صباح 22 شباط الحالي.

وجاء في القرار: “المادة الأولى: تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي جميع الدوائر المرتبطة بها، وذلك لغاية صباح 22/2/2021.

المادة الثانية: يستثنى من هذا القرار ما يلي:

1- البت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين.

2- النظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى فقط.

3- الأعمال الإدارية في الدوائر والأفلام المختصة بتنفيذ ما ورد في البندين 1 او 2 أعلاه مع مراعاة تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 22/2/2021”.