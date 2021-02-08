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لبنان | تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية لغاية هذا التاريخ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2021 8:03 مساءً

المحكمة العسكرية

المحكمة العسكرية

صدر عن وزارة الدفاع الوطني قرارٌ يقضي بتعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي جميع الدوائر المرتبطة بها، لغاية صباح 22 شباط الحالي.

وجاء في القرار: “المادة الأولى: تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي جميع الدوائر المرتبطة بها، وذلك لغاية صباح 22/2/2021.

المادة الثانية: يستثنى من هذا القرار ما يلي:

1- البت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين.

2- النظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى فقط.

3- الأعمال الإدارية في الدوائر والأفلام المختصة بتنفيذ ما ورد في البندين 1 او 2 أعلاه مع مراعاة تدابير السلامة والوقاية من فيروس .

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 22/2/2021”.

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