لبنان | 50 مليار ليرة لخزينة الجيش لدفع التعويضات لمتضرري انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 02:13 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان أن “الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير قام بتحويل مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية الى حساب خزينة الجيش، المعطاة الى الهيئة العليا للاغاثة بموجب المرسوم الرقم 7401 بتاريخ 22-1-2021 لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، استنادا الى آلية يتم وضعها من قبل قيادة الجيش واستنادا الى جداول إسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الاولوية، ويتم التزامها وفق الاولوية الواردة فيها”.