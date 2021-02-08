لبنان | عكر عرضت مع رئيس الطبابة في المستشفى العسكري العمل في قسم كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 02:13 مساءً - منذ 34 دقيقة

زارت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر مكتب رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف في المستشفى العسكري في بدارو، في حضور عدد من الضباط المولجين العمل في قسم الكورونا، واطلعت على أوضاع المستشفى والصعوبات التي تواجهه، لا سيما في ظل وباء كورونا، بالاضافة الى النقص في عدد الأطباء المدنيين، والضغوط المترتبة على الأطباء العسكريين. وأشار العميد يوسف إلى الاستعانة بعديد من طبابة المناطق لسد العجز الحاصل.

وتطرق البحث إلى زيادة عدد الأسرة في العناية الفائقة، بالاضافة إلى الجناح المخصص للجيش في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، وتجهيز طابق في المستشفى اللبناني الكندي يضم 46 سريرا مخصصا لاستقبال مرضى الكورونا التابعين للجيش أيضا.

ونوهت الوزيرة عكر بعمل المستشفى العسكري في مواجهة وباء كورونا، وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب، مشيرة الى “القيام بكل ما يلزم من أجل دعم المستشفى واستمراريته”.