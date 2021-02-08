لبنان | الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 02:13 مساءً - منذ ساعتين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى دافىء نسبيا اعتبارا من اليوم الاثنين.

– معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

الاربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا على الساحل.

– درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 21 درجة، في الداخل من 4 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – غربية الى شمالية – شرقية وشرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,30

– ساعة غروب الشمس: 17,15