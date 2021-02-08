لبنان | وفد “التيار” من بكركي: عون حريص على تشكيل الحكومة في أسرع وقت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 17 ثانية

أوضح وفد “التيار الوطني الحرّ” من بكركي أننا بحثنا مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ ذات مصداقية عالية ووفق مندرجات المبادرة الفرنسية.

وقال الوفد: “تمّ التركيز على التدقيق الجنائي واستكماله في مختلف المؤسسات التابعة للدولة”. وأضاف: “الحلول يجب أن تأتي من الداخل والعيش المشترك يتطلب أن نتعاون للوصول الى هذه الحلول”.

وأكد الوفد أن رئيس الجمهورية ميشال عون حريص على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وفق القواعد الوطنية وعلى الرّئيس المكلف سعد الحريري أن يقصد بعبدا ويتشاور مع عون.