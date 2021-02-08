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لبنان | الدفعة الأولى من اللقاح تصل إلى لبنان نهاية الأسبوع

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

محمد أبو حيدر

أوضح مستشار وزير الصحة محمد حيدر أن الفتح التدريجي مترافق مع أخذ اذن من المنصة. وطلب حيدر من الناس عدم التشاطر على القانون والالتزام بالاجراءات لحسن سير القانون.

وقال: “التجاوب مع قرار الاقفال في الفترة الماضية كان متفاوتاً وما دلّ على خطورة المرحلة السابقة هو عدد الاصابات المرتفع وعدد الوفيات”.
ولفت إلى أن الدفعة الاولى من اللقاح ستصل الى لبنان نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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