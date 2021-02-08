لبنان | عراجي يحذر من عودة التفشي في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أبدى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي “تخوفه الكبير من عدم التزام الإجراءات الوقائية والتذاكي على المنصة، وبالتالي الوقوع في أزمة عودة التفشي الكبير لفيروس كورونا مجددا”.

وأشار عراجي في حديث الى “صوت كل لبنان” الى “وجود السلالة الإنكليزية”، موضحا أنه “ليس لدينا المختبرات الكافية لتحديد ما اذا كانت السلالة منتشرة بشكل كبير ام لا”.

وأكد “ضرورة البقاء في المنازل خصوصا بعد تسجيل بعض حالات العدوى عند الأطفال”.

وجدد التشديد على ان “السلالة الإنكليزية سريعة التفشي، واذا لم نحافظ على التدابير الوقائية، ولم تطبق الدولة المعايير التي وضعتها سنكون امام تفش ثان للفيروس”.

وعن اللقاحات، أعلن عراجي “وصولها في منتصف الشهر الحالي والبدء بعملية التلقيح”.