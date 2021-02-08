لبنان | أبيض: هدفنا تقديم حملة تطعيم آمنة وفعالة ومريحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

مع بدء الأسبوع الأخير قبل طرح لقاح كورونا، كشف رئيس مستشفى الحريري د. فراس أبيض أن الاستعدادات تسير بشكل جيد في مستشفى الحريري، قائلا: “هدفنا الرئيسي هو تقديم حملة تطعيم آمنة وفعالة ومريحة”.

وشرح أبيض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر ان “لقاح pfizer يتطلب تخزينًا خاصًا بدرجة حرارة منخفضة جدا. يتم فحص البرادات ذات الحرارة المنخفضة جدا ( ULT) التي توجد لدينا من قبل خبير خارجي معين من وزارة الصحة واليونيسف، كما خضع عاملونا لتدريب خاص من قبل ممثلي شركة pfizer”.

وأكد ان المستشفى سيكون مرة اخرى، على قدر التحدي.

وقال: “حتى يوم السبت الفائت، وبعد حملتنا التثقيفية المكثفة، قام أكثر من ٨٥٪ من عاملينا بالتسجيل لتلقي اللقاح. حماية عاملي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لدينا هي من أولوياتنا، وسيكونون هم أول من يحصل على اللقاح. إنهم أبطالنا وهم يستحقون ذلك”.

اضاف: “مركز معلومات اللقاح والتسجيل لدينا قد بدأ بالعمل، ويوفر ندوات عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وخط ساخن. وبالتعاون مع وزارة الصحة، يمكن للمرضى المسجلين على المنصة حجز مواعيدهم قريبًا”.

واعلن انه كبداية، “نهدف إلى تطعيم أكثر من ٥٠٠ فرد / يوم”. وقال: “سيخدم المركز موقف سيارات خاص به، يتسع لـ ١٠٠ سيارة. وستكون الحملة غير ورقية وقابلة لزيادة القدرة الاستيعابية عند الحاجة”. واوضح ان الهدف هو تجنب طول الانتظار والازدحام، مع الاستمرار في خدمة عدد كبير من الأفراد في ظروف آمنة وسلسة ومريحة.

واعلن ابيض ان “مستشفى رفيق الحريري الجامعي يدعم في هذه الحملة العديد من الشركاء والمتطوعين، اذ لا يمكن أن نحقق كل ذلك بمفردنا”.

واكد انه سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة عند الانتهاء من جميع الاستعدادات الجارية.

وقال ابيض: “الان، اللقاح هو وسيلتنا لدحر الفيروس والسيطرة على العدوى، فلنعمل جميعا على اخذه”.