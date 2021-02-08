لبنان | مطلوب للقضاء بموجب 13 مذكرة عدلية في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

أوقفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة المدعو ح. ز. (مواليد عام 1976، لبناني) للاشتباه به بجرم سرقة سيارات على متن سيارة رباعية الدفع نوع “نيسان باترول”.

وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب 13 مذكرة عدلية بجرائم: سطو مسلّح، محاولة قتل، مخدِّرات، سرقة، تأليف عصابة وتزوير.

وبتفتيشه، ضبط بحوزته 58 مظروفاً بداخلها مادة الكوكايين، 8 حبات “Siofor”، مسدس حربي مع 3 مماشط و76 طلقة صالحة للاستعمال. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.