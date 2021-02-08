لبنان | الدفاع المدني: 65 مهمة خلال 72 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال72 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد22):

* أعشاب (عدد5) : العقيبة – العبدة.

وأشجار حرجية في القبيات – وأشجار مثمرة في وادي الجاموس – شجرة في الرويس.

* منازل (عدد3) : وادي خالد – غرفة خشبية في القموعة – قانا.

* سيارات (عدد4) : القبيات – شاحنة في الصفرا – رميش – الهرمل.

* مؤسسات (عدد3): داخل متجر لبيع الخضار في بعلبك – محل لبيع الإطارات في صيدا- داخل مطعم في المنية.

* كهرباء (عدد2) : مولد في : جبشيت، عنايا.

* نفايات (عدد2) : البوشرية – الصفرا.

* مختلف (عدد3) : مشغلات أجهزة التدفئة في مبنى في الأشرفية – غرفة بلاستيكية داخل مخيم للنازحين في بر الياس – خيمة داخل مخيم للنازحين في غزة.

– نقل وإسعاف (عدد39):

حوادث (عدد34): غادير – بعلبك – الغبيري – برج البراجنة (2)- مزرعة يشوع – المنصورية – شارع مار الياس – الأونيسكو – كفرشيما – برج حمود (4) – النميرية – الشبريحا – طريق الجديدة (2) – بشامون – رياق – صور(2) – البركات – الحدث – جاج – شحيم – الكفور – الدنا – دير قوبل – الخردلي – الأشرفية – زقاق البلاط – السبيل – صربا.

حوادث سير (عدد4): الشبريحا ونقل جريح إلى المستشفى – طليا ونقل جريحة إلى المستشفى – اوتوستراد جونية ونقل جريح إلى المستشفى – بيت شاما ونقل جريح إلى المستشفى.

” نقل جثث (عدد1) : من رويسة النعمان إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : سحب زورق سياحي إثر غرقه في ميناء منتجع في زوق مصبح.

– خدمات عامة (عدد3) : بيت الدين – الفنار – المصنع.

مجموع المهام المنفذة خلال ال72 ساعة الأخيرة : 65 مهمة .

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.