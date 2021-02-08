لبنان | الدفاع المدني: 65 مهمة خلال 72 ساعة الماضية

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال72 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد22):
* أعشاب (عدد5) : العقيبة – العبدة.
وأشجار حرجية في القبيات – وأشجار مثمرة في وادي الجاموس – شجرة في الرويس.
* منازل (عدد3) : وادي خالد – غرفة خشبية في القموعة – قانا.
* سيارات (عدد4) : القبيات – شاحنة في الصفرا – رميش – الهرمل.
* مؤسسات (عدد3): داخل متجر لبيع الخضار في بعلبك – محل لبيع الإطارات في صيدا- داخل مطعم في المنية.
* كهرباء (عدد2) : مولد في : جبشيت، عنايا.
* نفايات (عدد2) : البوشرية – الصفرا.
* مختلف (عدد3) : مشغلات أجهزة التدفئة في مبنى في الأشرفية – غرفة بلاستيكية داخل مخيم للنازحين في بر الياس – خيمة داخل مخيم للنازحين في غزة.
– نقل وإسعاف (عدد39):
حوادث (عدد34): غادير – بعلبك – الغبيري – برج البراجنة (2)- مزرعة يشوع – المنصورية – شارع مار الياس – الأونيسكو – كفرشيما – برج حمود (4) – النميرية – الشبريحا – طريق الجديدة (2) – بشامون – رياق – صور(2) – البركات – الحدث – جاج – شحيم – الكفور – الدنا – دير قوبل – الخردلي – الأشرفية – زقاق البلاط – السبيل – صربا.
حوادث سير (عدد4): الشبريحا ونقل جريح إلى المستشفى – طليا ونقل جريحة إلى المستشفى – اوتوستراد جونية ونقل جريح إلى المستشفى – بيت شاما ونقل جريح إلى المستشفى.
” نقل جثث (عدد1) : من رويسة النعمان إلى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : سحب زورق سياحي إثر غرقه في ميناء منتجع في زوق مصبح.
– خدمات عامة (عدد3) : بيت الدين – الفنار – المصنع.
مجموع المهام المنفذة خلال ال72 ساعة الأخيرة : 65 مهمة .
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.