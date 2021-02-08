لبنان | النائب جان عبيد في ذمة الله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 56 دقيقة

غيب الموت اليوم، النائب جان عبيد عن عمر ناهز الـ 82 عاما، بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد عام 1939.

– متأهل من لبنى البستاني ابنة قائد الجيش إميل البستاني، وله منها 5 أولاد.

– درس الحقوق في جامعة القديس يوسف.

– عمل في صحف ومجلات عدة منها: الماغازين، الأسبوع العربي، لسان الحال، الصياد، الأحرار والأنوار.

– عين في العام 1978 مستشارا لرئيس الجمهورية الياس سركيس، حتى نهاية ولايته عام 1982.

– عين في العام 1983 مستشارا لرئيس الجمهورية أمين الجميل حتى عام 1987، وشارك خلال هذه الفترة في مفاوضات إلغاء معاهدة 17 أيار مع إسرائيل وفي صياغة بيان الإلغاء.

– شارك في مؤتمر جنيف خلال الحرب الأهلية.

– عين نائبا في العام 1991 نائبا عن المقعد الماروني في الشوف.

– انتخب في العام 1992 نائبا عن طرابلس، وأعيد انتخابة في دورات أعوام 1996 و2000 عن نفس المقعد.

– شارك بانتخابات عام 2009 كمرشح مستقل، لكنه لم يحقق النجاح.

– انتخب في العام 2018 نائبا عن المقعد الماروني في طرابلس.

– عين وزيرا مرتين: من 7 تشرين الثاني 1996 إلى 4 كانون الأول 1998 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي وزيرا للتربية الوطنية ووزيرا للشباب والرياضة.

– من 17 نيسان 2003 حتى 26 تشرين الأول 2004 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود وزيرا للخارجية والمغتربين.