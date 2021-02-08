لبنان | مروان الأمين: نطلب من المجتمع الدولي وضع اليد على لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 49 دقيقة

توجّه الصحافي مروان الأمين الى الأجهزة الأمنية اللبنانية، قائلا: “”ما يعذبوا حالهن.. ما بدنا منن شي” فالجريمة موقّعة “.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “حققوا العدالة لهاشم سلمان يكون لقمان سليم قد أخذ حقّه”.

واعتبر ان حزب الله يتعاطى مع مع الآخر من منطلقين: “إمّا عميل أو يقتلونك”.

وقال: “لا ثقة لنا بالقضاء ولا بالاجهزة الامنية.. هناك مصالح مشتركة بين المنظومة والسلاح “.

وتابع: “نحن شعب عار وهناك وحوش تقتلنا على صعيد فساد وهناك وحوش تقتلنا بالاغتيال”.

وشدد على استبعاد نظرية ان تكون اسرائيل هي من نفّذت جريمة اغتيال لقمان سليم، قائلا:”استبعد فرضية اسرائيل كليّا فحين تمّ خطف لقمان وتم السير به في الجنوب مسافة 40 كلم فكيف اسرائيل “قاعدة عم تكزدر على ارض الجنوب والسيد نصرالله ما معو خبر؟ مش على اساس حاميينا؟””.

وطالب بتدخل دولي، وقال: “ليت المجتمع الدولي يتعاطى معنا كما يتعاطى مع الفساد والسلاح.. فهؤلاء ذهبوا الى الدوحة وقصر الصنوبر! نطلب من المجتمع الدولي وضع اليد على لبنان فلا ثقة لنا بالمنظومة كاملة فنحن شعب نهبنا وقتلنا “.

واعتبر انه “حين كان الشيوعيون على خصومة مع حزب الله كان يتمّ اغتيال قيادات بين الشيوعيين وحين كانت حركة أمل على خصومة مع حزب الله اغتيلت قيادات أمل.. غريب كيف ان كلّ من هو على خصومة مع الحزب يتمّ اغتياله”.

وقال: “تمايز صغير للاستاذ قاسم قصير جعلهم لا يحتملونه.. فهل سيحتملون لقمان سليم ؟”.

وسأل: “هل من مصلحة المجتمع الدولي ان يبقى لبنان منطقة “فالتة” ويصبح دولة فاشلة؟.

واعتبر أنه “إن تمّ وضع اليد على لبنان من قبل المجتمع الدولي هناك يتم لبننة حزب الله، اذ يرفع عنه الغطاء الاقليمي”,