لبنان | بهجت سلامة: لبنان بكامله تحت نفوذ حزب الله ومن يفكّر غير ذلك ” عايش على غير كوكب”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 50 دقيقة

اعتبر رئيس جبهة السيادة اللبنانية بهجت سلامة بهجت سلامة ان “البيان الذي اصدره لقمان سليم في 13 كانون الاول كان بعد ما حصل في العاشر من كانون في العام 2019 اذ تعرّضنا لمحاولة قتل في الخيمة في بيروت وحين تمّ احراق الخيمة كان هناك شعارات على حيطان منزله تذكّره بكاتم الصوت”.

ورأى في حديث لبرنامج صوت الناس مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، أن “لا قضاء مستقلا في ظلّ الاحتلال ونحن تحت احتلال ايراني”.

وتابع: “نحن دعونا الى المقاومة ونحن لدينا ثقافة الحياة “.

وأضاف: “لبنان بكامله تحت نفوذ حزب الله ومن يفكّر غير ذلك ” عايش على غير كوكب””.

واعتبر أن “حزب الله مسيطر على الجرد والوسط والساحل ولو كان سليم قتل في المتن او جبيل او الجنوب فالمسؤول عن الامن في لبنان هو حزب الله الذي هو السلطة الفعلية”.

وقال: “مطلوب من حزب الله ان يكشف من قتل لقمان سليم”.

واعتبر “أننا اليوم البلد الوحيد الذي يملك دستورا لم يطبق بنسبة 75 % ونملك قرارات دولية تدعم تطبيق هذا الدستور ونحن نقول للدول احترموا توقيعكم”.

واضاف: “في ثورات العالم كلّها لم يكن يوما هناك اكثر من 1 أو 2 بالمئة من الشعب”.

وتابع: “ستتجدد ثورتنا خلال الاسبوعين المقبلين”.