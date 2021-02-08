لبنان | امتحانات رسمية أم إفادات؟.. هذا ما كشفه وزير التربية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ “الامتحانات الرسمية ستُجرى هذا العام ولا افادات”، مؤكداً أنه “لن يكون هناك ترفيع تلقائي”.

وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، أشار المجذوب إلى أنّه “سيتم التعويض عن الأساتذة المتعاقدين عن تخفيض ساعات التدريس”.

وقال المجذوب أنّ “جميع السياسيين زرعوا موظفين بوزارة التربية”.

ولفت الوزير المجذوب أن تقدم بطلب انترنت مجاني للأساتذة والطلاب ولم يتم التجاوب معنا.

وأشار المجذوب أنه فيما يخص قضية اللابتوبات التي قيل إنها تلفت بالإنفجار، تبين فيما بعد أنها بيعت مع أنها ملك عام وقد تم تحويل الأمر إلى القضاء.