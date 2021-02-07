لبنان | سليمان هارون: لم نحصل على النتائج المرجوة من خلال الإقفال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

أكد نقيب أصحاب ​المستشفيات​ ​سليمان هارون​، في حديث تلفزيوني، أن المستشفيات لم ترتاح خلال فترة ​الإقفال​، لافتاً إلى أن ليس هناك من أسرة شاغرة، مشيراً إلى أننا “نعيش تحت ضغط نفسي كبير جداً بسبب إرتفاع عدد الإصابات وخطورتها، الأمر الذي ترجم بإرتفاع عدد الوفيات”.

وشدد هارون على أننا “لم نشهد تغير ملموس بعدد الذين يدخلون في المستشفيات”، معتبراً أننا “لم نحصل على النتائج المرجوة من خلال الإقفال لمدة 3 أسابيع”، موضحاً أن “رأينا أن المدة كانت يجب أن تكون أكبر”، معرباً عن قلقله من أن تعود الأمور إلى الخروج عن السيطرة مع إعادة فتح البلد.