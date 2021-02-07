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لبنان | كورونا يخطف طفلة لبنانية بعمر السنة.. لم تكن تعاني من أي أمراض!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة
لبنان أمام تحدّ كبير في مواجهة كورونا

لبنان أمام تحدّ كبير في مواجهة

نشر المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعة فراس أبيض احصاءات الوفيات بفيروس “كورونا” في المستشفيات خلال الـ24 ساعة المنصرمة، وقال في تعليق:

“تم نقل طفلة بالغة من العمر عاماً واحداً من مستشفى آخر إلى قسم الطوارئ لدينا وهي في حالة مرضية حرجة، لم نتمكن من إنقاذها. قبل أن تلتقط فيروس كورونا، كانت رضيعة سليمة ولا تعاني من اي امراض مزمنة”.

وختم تغريدته بالقول: “فليرسخ ذلك في العقول”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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