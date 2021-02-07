لبنان | نبيل فهد: خدمة الدليفري والسيارات ستكون متاحة بالإضافة لفتح السوبرماركت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أشار نقيب أصحاب ال​سوبرماركت​ ​نبيل فهد​، الى أن “كل السوبرماركت في ​لبنان​ ملتزمة بالفحوصات التي ستحصل للموظفين، للكشف على صحة عدم إصابتهم ب​كورونا​،”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أن “خدمة الدليفري والحصول على الأغراض من السيارة ستكون متاحة، والمنصة تخير الزبون هذه الخيارات ستكون موجودة بالإضافة الى خانة تسوقهم من داخل السوبرماركت”.

وردا على سؤال، أكد فهد أن “كل سوبرماركت سيفرز موظفين لمراقبة دخول الزبائن وخروجهم، والقدرة الإستيعابية موجودة في برنامج المنصة، وسيكون هناك تعداد للداخلين والخارجين ولا يمكن أن يتغير العدد، وذلك حفاظا على ​السلامة العامة​ والإجرائات الوقائية”.

وتمنى فهد “على الناس عدم المخالفة ومساعدتنا على أن نلتزم ويلتزموا بالعدد المسموح داخل السوبرماركت”.