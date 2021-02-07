لبنان | ما هو مصير العودة إلى المدارس.. وهل هناك نية للترفيع الآلي للطلاب؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت مديرة الارشاد والتوجيه في ​وزارة التربية​ هيلدا خوري، في حديث تلفزيوني، أن الإجتماعات بين وزارتي الصحي والتربية سوف تبدأ غداً من أجل تحديد العودة التدريجية إلى ​المدارس​، لكنها أكدت أن هذا الأمر لن يكون في المرحلة الأولى.

وأشارت خوري إلى أن القطاع التربوي في جميع دول العالم ليس هو القطاع الأخير الذي يعود إلى العمل، لافتة إلى أن الوزارة تنتظر الإنتهاء من الإجتماعات لأخذ القرارات اللازمة، موضحة أن تلك القرارات سترتكز على أسس علمية.

ولفتت خوري إلى أن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​طارق المجذوب​ سيعلن، في نهاية الاسبوع، خطة واضحة حول التعليم المدمج ومصير ​العام الدراسي​، موضحة أنه هناك إصرار على عدم حصول ترفيع آلي هذا العام.