اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | تعميم من وزارة السياحة … هل ستفتح المطاعم ؟

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ 36 دقيقة

وزارة السياحة تسمح للمطاعم بالعمل، وذلك من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل

صدر عن وزارة السياحة تعميم جاء فيه:

استناداً إلى القرار رقم ٩٦/م ص الصادر بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١ عن رئاسة مجلس الوزراء حول “تحديث استراتيجية مواجهة فيروس ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق”؛ تعلن وزارة السياحة عن السماح للمطاعم بالعمل (24 ساعة)، وذلك من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل فقط (Delivery)، بالإضافة إلى خدمة الطلب من السيارات (Drive Thru)، مع الإبقاء على الصالات مقفلة بشكل كامل وعدم

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا