لبنان | تعميم من وزارة السياحة … هل ستفتح المطاعم ؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ 36 دقيقة
وزارة السياحة تسمح للمطاعم بالعمل، وذلك من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل
صدر عن وزارة السياحة تعميم جاء فيه:
استناداً إلى القرار رقم ٩٦/م ص الصادر بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١ عن رئاسة مجلس الوزراء حول “تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق”؛ تعلن وزارة السياحة عن السماح للمطاعم بالعمل (24 ساعة)، وذلك من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل فقط (Delivery)، بالإضافة إلى خدمة الطلب من السيارات (Drive Thru)، مع الإبقاء على الصالات مقفلة بشكل كامل وعدم