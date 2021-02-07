لبنان | سرقة أسلاك كهربائية في سير الضنية للمرة الثانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 03:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقدم مجهولون ليل أمس على سرقة أسلاك شبكة التيار الكهربائي التي تغذي محلة السقي في بلدة سير ـ الضنية. واستغل السارقون إنقطاع الكهرباء ليفكوا الأسلاك من الأعمدة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدة ومحيطها.

وبدأت ورش شركة كهرباء لبنان بإصلاح العطل، تمهيدا لإعادة التيار إلى البلدة، في حين فتحت عناصر من القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها سرقة أسلاك الكهرباء خلال أسبوع في البلدة.