لبنان | هبة إماراتية لعناصر الدفاع المدني في عكار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - فبراير - 2021 12:33 مساءً

قدمت دولة الإمارات والهلال الأحمر الاماراتي، بالتعاون مع “بنك الغذاء اللبناني”، وبالتنسيق مع جمعية “كن صديقي”، مساعدات وزعت على عناصر الدفاع المدني في خمسة مراكز في عكار، بإشراف ممثلي البنك ود اللبان ومحمد رمضان، في حضور رئيسة الجمعية شادية الحسن التي شكرت للامارات “مكرمتها تجاه الشعب اللبناني وخصوصا في هذه الظروف بالغة الصعوبة، وللبنك الذي يخص عكار وأهلها بعناية نظرا إلى وجود العديد من العائلات التي تعاني الفقر”.

ولفتت إلى أن “هذه الهبة قدمت لمتطوعي الدفاع المدني والعناصر، لما يقدمونه من تضحيات وجهود جبارة واهتمام من دون مقابل، فهم أكثر الأشخاص حاجة لهذه الهبات”.