لبنان | كركي يطلب التحقيق بملابسات وفاة الدكتور نبيل خراط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان التالي:

بعدما اطلع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي امس السبت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خبر وفاة الدكتور نبيل خراط على اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا وعلى ملابسات هذه القضية، طلب فورا الى رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات البدء بالتحقيقات مع المستشفيات المعنية، وعليه تواصل رئيس المصلحة مع عائلة الفقيد واطلع منهم على ملابسات القضية، على ان تستكمل التحقيقات غدا الاثنين،

وبناء على نتائج التحقيقات سوف تتخذ ادارة الصندوق الاجراءات المناسبة، في حال ثبوت اية مخالفة لانظمة الصندوق وللعقد الموقع مع المستشفيات المعنية، كما فعلت بالاسبوع الماضي حيث فسخت التقاعد مع مستشفيين وانذرت ثالث بعدما ثبت تقاضيهما فروقات مالية من المضمونين،

وعليه يتقدم مدير عام الصندوق بخالص التعازي لعائلة الفقيد وللجسم الطبي في لبنان ويطلب من جميع المضمونين التواصل مع الخط الساخن #٢٤٢٤ في حال رفضت اي مستشفى دخولهم او طلبت منهم اية فروقات مالية.