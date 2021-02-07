لبنان | طقس الأيام المقبلة… الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية!

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الطقس
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى دافئ نسبياً اعتباراً من يوم الاثنين. وعدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين ١١ و ١٩ درجة مئوية.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر و بداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل .
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.
الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.
الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.
الرياح السطحية جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين ٨ و ٢٥ كلم/س . والانقشاع جيد، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب. أما الرطوبة النسبية على الساحل بين ٥٥ و ٨٠%.