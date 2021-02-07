لبنان | طقس الأيام المقبلة… الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى دافئ نسبياً اعتباراً من يوم الاثنين. وعدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين ١١ و ١٩ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر و بداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل .

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الرياح السطحية جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين ٨ و ٢٥ كلم/س . والانقشاع جيد، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب. أما الرطوبة النسبية على الساحل بين ٥٥ و ٨٠%.​