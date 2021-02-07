لبنان | حب الله: شركات الترابة تبدأ عمليات بيع مخزونها من الترابة بالسعر الرسمي الاثنين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أوضح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أنه “الحاقا للبيان الصادر عن وزارة الصناعة، ومنعا لأي التباس، تفتح شركات الترابة ابوابها لعمليات بيع مخزونها من الترابة، ابتداء من نهار الاثنين، 8 شباط 2021، وذلك لتامين احتياجات السوق”.

وشدد على أنه “على مصانع الترابة التاكد من التوزيع العادل ومنع الاحتكار والتأكد من البيع بالسعر الرسمي للمواطنين. يعني مسؤولين عن الموزعين وعن الاسعار. او بيعوا مباشرة للمواطنين!”.