لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 54 حالة حرجة وحالتي وفاة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين
مستشفى رفيق الحريري
أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 363 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 111
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 23
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 931 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 54
– حالات وفاة: 2