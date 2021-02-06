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لبنان | هذه المناطق المناطق سجلت أعلى نسب الإصابات بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

تسجيل المزيد من إصابات في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس، عن تسجيل 2496 إصابة جديدة بكورونا, و67 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة جاء ترتيب المناطق على الشكل التالي:

  • المرتبة الأولى: برج البراجنة (قضاء بعبدا) 100 إصابة
  • المرتبة الثانية: حارة حريك (قضاء بعبدا) 62 إصابة
  • المرتبة الثالثة: الحدث (قضاء بعبدا) 53 إصابة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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