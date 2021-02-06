لبنان | هذه المناطق المناطق سجلت أعلى نسب الإصابات بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

تسجيل المزيد من إصابات كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس، عن تسجيل 2496 إصابة جديدة بكورونا, و67 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة جاء ترتيب المناطق على الشكل التالي: