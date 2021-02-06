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لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا على البلدات اللبنانية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين
تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية

تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم السبت، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس على الأقضية اللبنانية.

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت، عن تسجيل 2496 إصابة جديدة بكورونا ( 2496 محلية و0 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 317836′.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ‘حالة 67 وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 3562’.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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