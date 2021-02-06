لبنان | التقرير الأسبوعي لغرفة إتحاد بلديات صيدا الزهراني حول حالات انتشار كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ 23 دقيقة

أصدرت غرفة عمليات إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا – الزهراني التقرير الأسبوعي لحالات الإنتشار على صعيد الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة ٢٩ كانون الثاني وحتى الخميس 4 شباط ٢٠٢١ حيث يتم متابعة ١٣٢٦ حالة نشطة.

وتوزعت الحالات على ٤٨٥ حالة إصابة جديدة ( الأسبوع الفائت 519 إصابة) و ٩ حالات وفاة (الأسبوع الفائت 8 حالات وفاة ) و ١٥٢ حالة دخول إستشفاء خلال الأسبوع المنصرم.

كما أفاد مدير غرفة الإتحاد وخلية إدارة الأزمة في بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي أن الأرقام مازالت تشهد إرتفاعآ ملحوظا من حيث عدد الإصابات حيث سجلت مدينة صيدا وحدها ١٥٣ إصابة (الاسبوع الفائت 157 إصابة ) بالإضافة إلى ٦٦ إصابة في مخيم عين الحلوة(الأسبوع الفائت 71 إصابة) ، و ٥٣ إصابة في حارة صيدا(الأسبوع الفائت 45 إصابة) . إضافة إلى أن حالات الإستشفاء مازالت مرتفعة و كذلك الأمر بالنسبة لأعداد الوفيات.

وتجدد الخلية دعوة المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل في الإستمارة الصحية التحضيرية لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وهي استمارة الكترونية تساهم في تنظيم عملية التلقيح وتحديد الأولويات بحسب الأجندة الصحية على الرابط التالي:

https://cov-saida.questionpro.com/