لبنان | تحذير من وزير الصناعة إلى شركات الترابة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجّه وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله تحذيرا إلى شركات الترابة، وقال في تغريدة عبر تويتر: “شركات الترابة: اضبطوا الاسعار ولا تتحججوا بالموزعين او بقلة المخزون فالطلب قليل ولديكم المواد. وقعوا بداية الاسبوع بدون اي تأخير الاتفاق الذي اتفقتم على فحواه منذ ٦ اسابيع مع رئيس الحكومة واللجنة المختصة بالبيئة. ولا تضطرونا لـ:

1-مداهمة المصانع

2- فتح باب الاستيراد

3-وقف التصدير”.