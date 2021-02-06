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لبنان | تحذير من وزير الصناعة إلى شركات الترابة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال

وجّه وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله تحذيرا إلى شركات الترابة، وقال في تغريدة عبر تويتر: “شركات الترابة: اضبطوا الاسعار ولا تتحججوا بالموزعين او بقلة المخزون فالطلب قليل ولديكم المواد. وقعوا بداية الاسبوع بدون اي تأخير الاتفاق الذي اتفقتم على فحواه منذ ٦ اسابيع مع رئيس الحكومة واللجنة المختصة بالبيئة. ولا تضطرونا لـ:
1-مداهمة المصانع
2- فتح باب الاستيراد
3-وقف التصدير”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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