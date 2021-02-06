لبنان | بيان توضيحي لنقابة اصحاب محطات المحروقات بشأن استثناءات افتتاحها الاثنين

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2021 5:13 مساءً

صدر عن نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان لبيان التالي:

“التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق العام الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي يبدأ العمل ببنوده يوم الاثنين القادم في ٨ شباط يسمح لمحطات المحروقات العمل خلال ٢٤ ساعة من دون مغاسل السيارات على ان تفتح هذه الاخيرة من جديد بتاريخ ٢٢ شباط القادم مع بدء المرحلة الثانية.

كما استثنى هذا التعميم اصحاب محطات المحروقات والعاملين فيها من منع التجوال وسمح لهم بالتنقل من والى مراكز العمل لتأمين المحروقات.