لبنان | ابتداءً من الاثنين … المحطات 24 على 24

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2021 4:47 مساءً

أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه “ابتداء من الاثنين المقبل، سيتمكن أصحاب محطات البنزين أن يفتحوا محطاتهم أمام الزبائن 24 على 24، تسهيلا لتنقلات المرضى وتلبية لحاجات المواطنين، خصوصا في الليل وفي حال الطوارئ”. وأشار الى أنهم “تلقوا وعدا من المسؤولين بالسماح لمغاسل السيارات والزيت بالسماح لهم بالفتح في المرحلة الثانية”.