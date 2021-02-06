لبنان | قوى الأمن تعثر على نظارات سليم

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

ما زالت التحقيقات في جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم قائمة وباشراف القضاء.

وبحسب معلومات صحفية عثرت عناصر قوى الأمن الداخلي العاملة ضمن منطقة نيحا الجنوبية على نظارات سليم في المكان الذي عُثر فيه على هاتفه الخلوي وقد طلب مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان من الادلة الجنائية رفع البصمات عنها.

الى ذلك، ما زال العمل جار على تفريغ محتوى كاميرات المراقبة لمعرفة المسار الذي سلكه الناشط في سيارته.