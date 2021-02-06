لبنان | “القوات”: تقارير ملغومة وسندعي على الكاتب والجهة التي تقف خلفه

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كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين
حزب القوات اللبنانية
صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوّات اللبنانيّة” البيان الآتي:
تنفي الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” كل ما ورد في التقرير المفبرك والمشبوه تحت عنوان “التفاصيل الكاملة لأحداث طرابلس… 40 مليون ليرة يوميا وأحزاب كبرى متورطة”.
كما تنفي في هذا الصدد كل ما ورد في تقارير أخرى ملغومة، وتؤكد بأنّ الدائرة القانونية في الحزب ستدّعي على الاسم الوهمي لكاتبه خالد رمضان ومن يقف خلفه، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلا ومتدخّلا في بثّ الأضاليل والأكاذيب والافتراءات، وكل من ينشر هذه الأخبار المفبركة ويعممها.