لبنان | “القوات”: تقارير ملغومة وسندعي على الكاتب والجهة التي تقف خلفه

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوّات اللبنانيّة” البيان الآتي‎:‎

تنفي الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” كل ما ورد في التقرير المفبرك والمشبوه تحت عنوان “التفاصيل الكاملة لأحداث ‏طرابلس… 40 مليون ليرة يوميا وأحزاب كبرى متورطة‎”‎.

كما تنفي في هذا الصدد كل ما ورد في تقارير أخرى ملغومة، وتؤكد بأنّ الدائرة القانونية في الحزب ستدّعي على الاسم الوهمي لكاتبه ‏خالد رمضان ومن يقف خلفه، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلا ومتدخّلا في بثّ الأضاليل والأكاذيب والافتراءات، وكل من ينشر هذه ‏الأخبار المفبركة ويعممها‎.‎