لبنان | مَن يقف وراء أحداث طرابلس؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم َحرَفَ الأنظار والإهتمام نسبيًا عن متابعة التحقيقات في أحداث طرابلس لكنه لم يُلغِ الإهتمام كليًا بها .

وفي معلومات خاصة حصل عليها ” صوت بيروت انترناشونال ” أن التحقيق توصل إلى ضلوع عناصر من جهاز أمني رسمي لبناني في أعمال الشغب ، وأن الإتهامات التي وُجّهَت ، زورًا ، إلى بعض الجهات والشخصيات السياسية ، كانت بهدف التغطية على الفاعلين الحقيقيين .

وتضيف المعلومات الخاصة أن كشف الفاعلين سيؤدي إلى ” لفلفة ” التحقيق إذ يُستبعَد أن يُعلَن التحقيق ويوجِّه أصابع الإتهام إلى جهة رسمية .